Delisin filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Delisin filmi konusu ve oyuncuları

Delisin filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Delisin filmi konusu ve oyuncuları

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları yer alan Delisin Filmi, üzerinden yıllar geçse de ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Peki Delisin filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte Delisin konusu ve oyuncuları...

Türk sinemasının efsane yapımları arasında yer alan, yönetmenliğini ve senaristliğini Ergin Orbey’in üstlendiği Delisin Filmi, bugün saat 17.00'de Star TV izleyicisine nostalji keyfi yaşatmaya geliyor.

Başrollerinde Tarık Akan ve Necla Nazır’ın yer aldığı romantik komedi türündeki yapımın çekildiği yer izleyen herkesi hayran bırakıyor.

Yapımcılığını Ertem Eğilmez’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda yine Türk sinemasının efsanelerinden olan ve gülüşüyle yıllar sonra bile hatırlanan Adile Naşit de bulunuyor.

İzleyiciler, eğlenceli konusu ve başarılı oyuncularıyla oldukça sevilen Delisin filminin konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Peki Delisin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Delisin filmi kaç yılında ve nerede çekildi? İşte konuya ilişkin detaylar…

DELİSİN FİLMİ NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

1975 yılında yayınlanan Delisin filmi, Çanakkale’nin en doğusunda yer alan Yenice ilçesinde çekilmiştir. Filmde adı geçen Alembeyendi, Yenice'nin köylerindendir.

DELİSİN FİLMİ KONUSU

Yunus Bey evlerinde hizmetçilik yapan genç kızla evlenince kardeşleri tarafından dışlanır. . Ancak beş kardeşin babaları ölür ve tüm mirası Yunus'a bırakır. Alembeyendi'de fotoğrafçılık yapan Yunus da ölünce mirasını, İstanbul'da doğup büyüyen oğlu Ferit'e bırakır ve paraları bir şemsiyenin içine saklar.

Babasının ardından memleketine gelen Ferit, babasının mirasını aramaya başlar. Ferit paraları bulursa hayatı kurtulacaktır. Mirası ararken hayatının aşkını da bulan Ferit, birçok farklı olayla uğraşmak zorunda kalır. Miras ise en sonunda hiç beklemediği bir yerden çıkar.

DELİSİN FİLMİ OYUNCULARI