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    Demet Akalın dayanamadı, Survivor'a saydırdı! 'Bunları Acun duymasın'

    Nagihan Karadere'nin Survivor'a veda etmesine dayanamayan Demet Akalın, sosyal medya hesabından saydırdı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 17:51
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    Demet Akalın dayanamadı, Survivor'a saydırdı! 'Bunları Acun duymasın'

    Survivor All Star 2022'de finale sayılı günler kala, tansiyon da yükseliyor...

    Bu hafta Nagihan, Hikmet ve Ayşe arasında yapıla SMS oylamasında adaya veda eden isim Nagihan oldu.

    Finale sayılı günler kala yarışmadan elenen Nagihan Karadere, veda konuşmasında "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

    Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, şampiyon olmasını istediği Nagihan'ın elenmesine tepki gösterdi.

    Demet Akalın dayanamadı, Survivor a saydırdı! Bunları Acun duymasın #1

    "Gönüllerin şampiyonu Nagihan"

    Nagihan'ın elenmesine sinirlenen Akalın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Biz ne izledik 6 aya yakın... Yapın BBG evi SMS'le oynayın ötede... Yazık günah ve vallahi yazık... Ama tek gerçek var dışarıda gönüllerin kraliçesi Nagihan'dır ve efsane olarak kalacaktır. Nokta" diyerek tepki gösterdi.

    Demet Akalın dayanamadı, Survivor a saydırdı! Bunları Acun duymasın #2


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