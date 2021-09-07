Demet Akalın Filenin Sultanları için Spor Bakanlığı'na seslendi! Bisküvili videosu olay oldu

Demet Akalın Filenin Sultanları için Spor Bakanlığı'na seslendi! Bisküvili videosu olay oldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, son paylaşımında Spor Bakanlığı'na seslendi. Akalın'ın bisküvili videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Oynadığı maçta rakibine set vermeyen Filenin Sultanları, maçı 3-0'lık skorla alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Olimpiyatları'nda 5'inci olan ve 2021 CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Filenin Sultanları, 5 Eylül'de yurda döndü.

SPOR BAKANLIĞI'NA SESLENDİ

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu üstlenen ve sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Demet Akalın, son zamanlarda afet bölgelerine yaptığı yardımlarla gündeme geliyordu.

49 yaşındaki ünlü şarkıcı bu sefer, Filenin Sultanları için Spor Bakanlığı'na çağrıda bulunduğu videosu ile gündem oldu.

''BEN ÇIKARIM''

Twitter hesabı üzerinden bir video paylaşıp Spor Bakanlığı'nı etiketleyen Akalın, ''Eskiden futbol üçüncüsü olduğumuz zaman Taksim'e platform kurarak sahneye çıkıyorduk. Niye voleybol takımındaki kızlar için böyle bir şey yapmıyoruz? Niye? Ben çıkarım.'' ifadelerini kullandı.

CİDDİYETSİZ BULUNDU

Sosyal medya kullanıcıları, Demet Akalın'ın bu paylaşımının ardından ikiye bölündü.

Bazı takipçileri, Akalın'ın paylaşımını destekler nitelikte yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise Akalın'ın bir şeyler yerken bir çağrıda bulunmasını hoş karşılamayıp ciddiyetsiz bulduklarını dile getirdi.