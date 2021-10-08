Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı? Kritik kararı açıkladı

Fatih Ürek ve Seda Sayan'ın ardından Gelinim Mutfakta yarışmasını Demet Akalın sunmaya başladı. Ancak Akalın'ın sunuculuktan ayrıldığı iddia edildi. Peki, Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, sık sık sunucu değişikliği ile gündeme geliyor.

Yarışma yoluna Fatih Ürek ile başladı ancak bu birliktelik uzun sürmedi ve yerine Onur Büyüktopçu geldi.

Ancak Onur Büyüktopçu ile yollar kısa sürede ayrıldı ve programın sunuculuğunu Seda Sayan devraldı.

Seda Sayan'ın sunuculuğu beğenilirken, bu birlikteliğin uzun süreceği düşünülüyordu.

Ancak beklenilen olmadı ve Seda Sayan ile yollar ayrılırken, yerine Demet Akalın geldi.

Demet Akalın'ın ise yarışmayı sunmayı bıraktığı iddiası ortaya atılırken, konuyla ilgili Akalın'dan bir açıklama geldi.

Peki, Demet Akalın Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

DEMET AKALIN GELİNİM MUTFAKTA'DAN AYRILDI MI?

Gelinim Mutfakta programının eski sunucusu Fatih Ürek, 2. Sayfa programına katıldı.

Ürek burada yaptığı açıklamada Demet Akalın'ın programı bıraktığını açıkladı.

Bunun üzerine Demet Akalın'ın programa katıldı ve şu açıklamayı yaptı;

O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor? Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim.





"BEN KİMSEYİ İŞİNDEN ETMEDİM"

Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı.

Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben'i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın."