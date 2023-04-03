Demet Akalın kayınvalidesini paylaştı! Okan Kurt’un annesini gören şaşıp kaldı: "Demet'in ablası gibi" Günümüzün en fazla konuşulan şarkıcıları arasında yer alan Demet Akalın, son olarak kızı ve kayınvalidesinin bir pozunu yayınladı. Sosyal medyasını aktif kullanan Demet Akalın'ın son attığı paylaşıma ise hayranlarından yorum gecikmedi.

Demet Akalın, sosyal medya üzerinden oldukça fazla paylaşım yapan ve şarkılarıyla beğenilen bir isim.

Instagram ve Twitter hesabını aktif kullanan Akalın, hayranlarıyla her anını paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Eşi Okan Kurt ile bir dönem sorunlar yaşayan ancak şimdilerde mutlu olan Demet Akalın, kızını da hatranlarıyla paylaşıyor.

Hem ailesini hem de işinin detaylarını Instagram'dan paylaşan Akalın, dün sosyal medyadan dikkati çeken bir paylaşım daha yaptı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen ünlü şarkıcı, son olarak kızı ve kayınvalidesinin bir pozunu yayınladı.

Akalın'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken Okan Kurt'un annesi için binlerce yorum yapıldı.

Demet Akalın kayınvalidesini paylaştı

2012 yılında Okan Kurt ile evlenen Demet Akalın, 2014 yılında ise kızı Hira'yı dünayaya getirdi. Hira'dan sonra yeniden anne olmayan Akalın, kızını ise basından uzak tutmadı.

Sosyal medya üzerinden de kızı ve ailesine dair detayları paylaşan Demet Akalın, kayınvalidesini paylaştı.

Demet Akalın'ın kızı ve kayınvalidesini paylaştığı karesi, sosyal medyaya damga vurdu.

Akalın'ı yakip eden binlerce kullanıcı, Okan Kurt'un annesine hayran kaldı. Demet Akalın'ın hayranları, "Ablası sanki" yorumlarını yaptı.