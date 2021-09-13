Demet Akalın, Megastar Tarkan'a seslendi! 'Dön artık memlekete'

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından eşi Okan Kurt ve Tarkan ile birlikte çekildikleri kareyi paylaştı. Paylaşımında Tarkan'a seslenen Akalın, "Dön artık memlekete" ifadelerini kullandı.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Gelinim Mutfakta'' programının sunuculuğunu üstlenen sanatçı Demet Akalın, sosyal medya hesabından Okan Kurt ve Tarkan ile birlikte verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Akalın, yaptığı paylaşımda, uzun zamandır eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da olan Megastar Tarkan'a seslendi.

"DÖN ARTIK MEMLEKETE"

Hira adında bir kızı olan şarkıcı Demet Akalın, Almanya'da yaşayan Tarkan'a ülkesine dönmesi çağrısında bulundu.

Hayat arkadaşı Okan Kurt ve Tarkan'ın yer aldığı kareye, ''En çok özlenen. Dön artık memlekete Tarkan'' notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ailesiyle birlikte Almanya'da sakin bir yaşamı tercih eden Megastar Tarkan, uzun süredir Türkiye'ye gelmiyor.

AŞI OLDU

Koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte tüm yeni projelerini ve konserlerini erteyen ünlü sanatçı Tarkan, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs aşısı yaptırdığı duyurdu.

Aşı olduğu anı Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Tarkan, ''Geç oldu temiz oldu. Ne yalan söyleyeyim, benim de birçok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşı olmamak için direnmenin manası yok.'' ifadelerini kullandı.