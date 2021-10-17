Demet Akalın pes edince format değiştirdi! İşte Gelinim Mutfakta'nın yeni formatı

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta programına sunucu dayanmıyor. Son olarak sunuculuğunu Demet Akalın'ın üstlendiği Gelinim Mutfakta'nın formatında değişikliğe gidildi.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, Fatih Ürek'in sunumuyla yayın hayatına başladı.

Ancak Ürek'in kısa bir süre sonra yarışmadan ayrılmasının ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu.

Büyüktopçu kısa bir süre içinde iyi bir uyum yakalarken sezon sonunda yarışmadan yeni bir ayrılık haberi daha geldi ve sunucu ile olan anlaşma sona erdi.

Bu ayrılıkların ardından yarışmanın sona ereceği düşünülürken yeni sunucu Seda Sayan oldu. Eğlenceli sunumu ile yarışmayı devam ettiren Sayan, geçtiğimiz sezon ani bir kararla yarışmadan ayrıldı.

Yeni sezonda yayın hayatına Demet Akalın ile başlayan yarışmaya adeta sunucu dayanmadı. Sezon henüz yeni açılmışken Akalın, yoğun tempoya dayanamayıp programı bıraktığını açıkladı.

FORMAT DEĞİŞTİRDİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, programı bırakırken yerine Gülben Ergen ve Songül Karlı'yı önermişti. Ancak program, format değişikliğine gitti.

Önümüzdeki haftadan itibaren Gelinim Mutfakta, her hafta farklı bir ünlü ismin sunumuyla ekrana gelecek.

Sunuculuğunu, her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümlerinde yer alacak ünlü isimler ise şimdiden merak konusu oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONGÜL KARLI SUNACAK

Öte yandan gndüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 18-22 Ekim haftasını sunacak isim belli oldu.

Gelinim Mutfakta'nın önümüzdeki haftaki sunucusu, son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Songül Karlı oldu.