Demet Akalın programdan ayrıldı mı, neden yok ? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yeni gelişme..

Demet Akalın programdan ayrıldı mı, neden yok ? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yeni gelişme..

Alişan ile birlikte gündüz kuşağı programı sunan Demet Akalın'ın programda yer almaması dikkatleri çekti. İzleyiciler Demet Akalın enden yok, ayrıldı mı? sorularına yanıt ararken, cevap belli oldu.

11 Şubat tarihinde yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın'ın olmaması seyircilerin araştırma konusu oldu.

Hafta içi her gün Star Tv'de izleyicisi ile buluşan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın olmayınca herkes meraklandı.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Demet Akalın neden yok? Demet Akalın programdan ayrıldı mı? gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

İşte Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yeni gelişmeler..

DEMET AKALIN PROGRAMDAN AYRILDI MI,NEDEN YOK?

Star TV ekranlarında yakın arkadaşı Alişan ile program sunan Demet Akalın'dan kötü haber geldi. Demet ve Alişan ile programının 10 Şubat tarihli bölümünde koronavirüs açıklaması yapıldı.

Partnerinin programda yer almayışına ilişkin olarak açıklamada bulunan Alişan, Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu süreçte temaslı olarak karantinaya girmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurdu.

Öte yandan Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen sağlık durumunun gayet iyi olduğu da belirtildi.