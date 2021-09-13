Demet Akalın'dan kıskançlık itirafı: Sinirden ellerim titredi...

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu Demet Akalın, yaşadığı bir kıskançlık olayını anlattı. Akalın, bir arkadaşının Okan Kurt'un elinden meyve suyu dolu bardağı alıp içtiğini belirtti.

Gelinim Mutfakta yarışmasını sunmaya başlayan Demet Akalın, bugün yarışmada yaptığı itiraf ile gündeme geldi.

Yarışmaya katılan gelinlerle sohbet eden ve sık sık evliliklerine dair sorular soran Akalın, bazı itiraflarda bulundu.

Akalın gelinlere, "Eşinizin sevmediği bir yemeği, iş arkadaşı bilirse tepkiniz ne olur?" sorusunu sordu.

Şarkıcı gelinlerin anlattıklarının ardından, Okan Kurt'u kıskandığını söyledi ve bir anısını paylaştı.

DEMET AKALIN'DAN KISKANÇLIK AÇIKLAMASI

Gelinlerin anlattıklarından sonra yaşadığı bir olayı dile getiren Demet Akalın; Berkay'ın doğum gününde fotoğraf çekilirken bir arkadaşının, Okan Kurt'un elinden meyve suyu dolu bardağı alıp içtiğini söyledi.

Akalın, "O gün sinirden ellerim titremişti." dedi. Şarkıcının açıklamasının ardından gerildiği görüldü.