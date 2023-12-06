Demet Akbağ biyografisi: Sandık Kokusu'nun Filiz'i Demet Akbağ kimdir, kaç yaşında, evli mi? Yeni dizisi Sandık Kokusu ile ekrana gelen Demet Akbağ, seyircilerin merak konusu oldu. Akbağ'ın yaşı, evliliği, memleketi ve hakkındaki bilgiler araştırılıyor. İşte Demet Akbağ biyografisi...

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Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Demet Akbağ, yeni dizisiyle gündemde.

"Sandık Kokusu" adlı dizi ile el sıkışan Akbağ, "Filiz" karakterini canlandırıyor.

Tiyatro ve sinema kariyeri ile Türkiye'nin başarılı oyuncularından olan Demet Akbağ, izleyicilerin merak konusu oldu.

Kariyeri ve özel hayatına dair bilgiler araştırılan ünlü oyuncu, seyircilerin radarına girdi.

Peki, Demet Akbağ kimdir, nasıl ünlü oldu? Demet Akbağ nereli ve kaç yaşında? Evli mi? İşte biyografisi...

Sandık Kokusu Filiz karakteri

Yeni doğum yapan kızı Karsu'ya yardıma gelen ve torunu Kuzey'i İstanbul'a getirirken torununu kaybeden Filiz'in hayatı bütünüyle değişecek. Kızıyla çalkantılı ilişkisinin ve geçmişin izlerini taşıyan hikâyesindeki mücadele başlayacaktır.

Demet Akbağ kimdir

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959 tarihinde İzmir, Türkiye'de dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra, tiyatro ile profesyonel kariyerine adım attı. Devlet Tiyatroları bünyesinde çeşitli oyunlarda sahne aldı.

1983 yılında Ferhan Şensoy'un yazıp oynadığı "Ortaoyunu Şerif ve Yeraltı Ormanları" adlı oyunla profesyonel tiyatro kariyerine başladı. Bu dönemde tiyatro sahnelerinde pek çok önemli projede yer aldı ve tiyatro dünyasında tanınmaya başladı.

Sinema kariyerine ise 1985 yılında "Mazi Kalbimde Bir Yaradır" filmiyle adım attı. Daha sonra "Vizontele," "Vizontele Tuuba," "Eyyvah Eyvah" gibi önemli Türk filmlerinde başarılı performanslar sergiledi. Türk sinemasının önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Akbağ, birçok farklı türde filmde rol almış ve geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

Televizyon dünyasında da başarıyla yer aldı. "Bizim Evin Halleri," "Bir Demet Tiyatro," "Elveda Rumeli" gibi dizilerde önemli roller üstlendi.

Demet Akbağ, kariyeri boyunca pek çok ödül kazandı ve Türkiye'nin saygın sanatçıları arasında yer aldı. Hem komedi hem de dramatik rollerdeki başarılı performansları, onu Türk sinemasının ve televizyonunun önde gelen isimlerinden biri haline getirdi.

Demet Akbağ evlilikleri

Demet Akbağ, 1980 yılında birinci evliliğini İskender Akbağ ile yaptı. 1984 yılında boşandı. Bodrum'da yaptığı ikinci evliliğini ise ancak sekiz ay sürdürebildi.

Demet Akbağ, üçüncüsünde 19 Eylül 1999 tarihinde Zafer Çika ile Milano’da evlenmiştir. Ali (d.2000) adında bir oğlu vardır.

Demet Akbağ,2008 yılında , Kanal 1'de yayınlanan "Süper Aile" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

2013 yılında Show TV'de yayınlanan “Benzemez Kimse Sana “ yarışmasının sunuculuğunu Murat Başoğlu yaptığı, juri koltuğunda ise Seyfi Dursunoğlu, Erol Evgin ve Demet Akbağ oturdu.

Demet Akbağ'ın oğlu

Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çika, kocaman delikanlı oldu.

2000 yılında dünyaya gelen ve Akbağ'ın boyunu geçen Ali, sosyal medya kullanıcılarından övgü ve maşallah dolu yorumlar alıyor.