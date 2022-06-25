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    Demet Akbağ ve Şahin Irmak'lı 'Güldürme Beni' başlıyor! 'Burada gülen kaybeder...'

    Demet Akbağ ve Şahin Irmak'ın sunuculuğu üstlendiği Show TV'nin yeni komedi programı "Güldürme Beni" başlıyor. Birbirinden ünlü isimleri konuk eden programın ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 11:16
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    Demet Akbağ ve Şahin Irmak'lı 'Güldürme Beni' başlıyor! 'Burada gülen kaybeder...'

    Show TV, yaz sezonu boyunca yüzleri güldürecek bir projeye imza attı.

    Demet Akbağ'ı yıllar sonra ekranlara döndürecek olan, yapımını Bloom Medya’nın üstlendiği yeni komedi programı ‘Güldürme Beni’, birbirinden ünlü yarışmacılar ve konuklarıyla birlikte yaz ekranını eğlenceye boğacak.

    ‘Güldürme Beni’de her anları duvarlara ve eşyalara gizlenmiş kameralarla saniye saniye kaydedilen yarışmacılar, rakiplerinin şakalarına gülmemek için elinden geleni yapacak.

    Şahın Irmak'ın sunuculuğunu üstlendiği programda Demet Akbağ ünlü konuklarının da desteği ile her bölümde yarışmacıların işini daha da zorlaştıracak.

    İlk tanıtım yayınlandı

    ‘Güldürme Beni’nin ilk tanıtımında, yarışmacıların birbirinden komik anları yer aldı.

    Gülenin kaybedeceği programın yarışmacıları Ersin Korkut, Suzan Kardeş, Sinan Çalışkanoğlu, Aslı Bekiroğlu, Sadi Celil Cengiz, Mustafa Üstündağ, Nursel Köse birbirinden eğlenceli halleriyle dikkat çekecek.

    Güldürme Beni yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

    Demet Akbağ ile Güldürme Beni Yakında Show TV'de VİDEO


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