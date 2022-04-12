'Demet giyinmeyi unutmuş..' Demet Özdemir'in minicik şortunu gören beğeni butonuna çöktü!

Şu sıralar Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir'in sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu pozları büyük ilgi gördü. Özdemir'in hayranlarından iltifatlar yağdı.

26 Şubat 1992 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Demet Özdemir, 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda eğitim aldı.

Bir dönem dansçılık yapan ve her fırsatta yaptığı işten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Özdemir, Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin'e hayat verdi.

Bu dizi sayesinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özdemir, Çilek Kokusu isimli yapım ile bunu taçlandırdı.

No:309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarda yer alan Demet Özdemir, oynadığı reklam filmlerinde de dikkatleri çekti.

Aşk hayatında inişli-çıkışlı günler yaşayan ve aradığı mutluluğu Oğuzhan Koç'ta bulan genç yıldız, evlenmeye hazırlanıyor.

14 Şubat'ta evlilik teklifi alan ve gelin olmaya hazırlanan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımları ile gündem oluyor.

Sosyal medya üzerinden sıklıkla fotoğraf paylaşan ve bu kareleri ile rekor kıran Özdemir, yine kusursuz fiziğini konuşturdu.

Demet Özdemir'in mini etekli karelerine yorum yağdı

Şu sıralar ekranda yer almayan ve son olarak Aşk Taktikleri ile Netflix'te boy gösteren Demet Özdemir, sosyal medyasını ihmal etmiyor. İşlerinin arasında sıklıkla fotoğraf paylaşan Özdemir, son karesi ile beğeni rekoru kırdı.

Özdemir, "Güzel hava" notuyla bir paylaşım yaptı. Oyuncunun kısa şortuyla yeşillikler arasında verdiği kısa süre içerisinde beğeni rekoru kırdı. Özdemir'i görenler "Güzel olan sadece hava değil" yorumlarında bulundu.