Demet Özdemir ablası Derya Özdemir ile küs mü? Resmen patladı...

Demet Özdemir ablası Derya Özdemir ile küs mü? Resmen patladı...

Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'in düğününe katılmadığı ve aralarının bozuk olduğu iddia edildi. Demet yaptığı açıklamada sitem ederek, "Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum?" dedi.

Şu sıralar Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde evlenen ablası Derya Özdemir'in düğününe katılmadı.

Bunun üzerine, "Demet Özdemir ablası Derya Özdemir ile küs mü?" sorusu gündeme taşındı.

İkilinin arasının bozuk olduğu ve oyuncunun bu nedenle Çeşme'deki düğüne katılmadığı iddia edildi.

Bu iddialara daha fazla sessiz kalmak istemeyen Demet Özdemir, bir açıklama yaptı.

DEMET ÖZDEMİR'DEN 'KÜSLÜK' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demet Özdemir, "Ablamla aram çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün!" diyerek, çıkan haberlere tepki gösterdi.

"SEVGİ, KARDEŞ BAĞI"

Derya Özdemir kardeşi ile çekilen fotoğrafını, "Sevgi bağı, kardeş bağı..." notuyla yayınlayarak, iddialara son noktayı koydu.