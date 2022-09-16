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- Demet Özdemir ayna karşısında verdiği dekolteli pozla büyüledi! 'Doğal afet'
Demet Özdemir ayna karşısında verdiği dekolteli pozla büyüledi! 'Doğal afet'
Demet Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor..
- 16.09.2022 - 14:27
Ünlü oyuncu Demet Özdemir son günlerde magazin gündeminden düşmüyor.Şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz hafta evlenen oyuncu sosyal medya pozları ile gündeme geldi.
30 yaşındaki oyuncu oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Birçok dizide rol alan ünlü oyuncu sosyal medyayıda aktif olarak kullanıyor.
Demet Özdemir'in instagramda 15.5 milyon takipçisi bulunuyor.Oyuncunun her paylaşımı yüzbinlerce beğeni alıyor.