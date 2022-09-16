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Demet Özdemir ayna karşısında verdiği dekolteli pozla büyüledi! 'Doğal afet'

Demet Özdemir ayna karşısında verdiği dekolteli pozla büyüledi! 'Doğal afet'

Demet Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor..