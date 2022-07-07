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Demet Özdemir ıslak ıslak paylaştı! 'Deniz kızı mübarek'

Demet Özdemir ıslak ıslak paylaştı! 'Deniz kızı mübarek'

Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir, tatilde verdiği pozlarla görenleri mest ediyor. Tatil paylaşımlarına bir yenisi ekleyen Özdemir, sosyal medyanın gündemine oturdu.