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- Demet Özdemir ıslak ıslak paylaştı! 'Deniz kızı mübarek'
Demet Özdemir ıslak ıslak paylaştı! 'Deniz kızı mübarek'
Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir, tatilde verdiği pozlarla görenleri mest ediyor. Tatil paylaşımlarına bir yenisi ekleyen Özdemir, sosyal medyanın gündemine oturdu.
- 07.07.2022 - 15:06
Başarılı oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile evililik yolunda ilk adımı attı.
Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.
Şu sıralar evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şimdilerde arkadaşlarıyla tatilde.
Keyifli anlar yaşayan çift, tatilde verdiği pozlarla gündem olmaya başladı.
Geçtiğimiz gün, teknede poz veren Demet, sıfır makyaj halleriyle övgü toplamıştı. Güzel oyuncu tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Suyun içinden paylaştı
Demet Özdemir, denizin içinde çektirdiği pozlarını sosyal medyada paylaştı.
Özdemir, peş peşe yayınladığı gönderilerine "Günaydın" notunu düştü.
Güzelliğiyle büyüleyen oyuncunun bu paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.