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    • Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı

    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı

    Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı mini şortlu pozuyla kendine hayran bıraktı. Beğeni yağmuruna tutulan Özdemir'in paylaşımına, sevgilisi Oğuzhan Koç da kayıtsız kalamadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 14:32
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    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı

    Oyunculuk kariyerine Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle başlayan Demet Özdemir, dizide hayat verdiği  Aylin karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

    Daha sonra Çilek Kokusu, No:309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde boy gösteren Özdemir, oynadığı reklam filmleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

    Kendisi gibi ünlü Oğuzhan Koç ile inişli çıkışlı ilişkilerinin ardından evlilik kararı alan Özdemir, özel hayatının yanı sıra cesur paylaşımları ile de adından söz ettiriyor.

    Önümüzdeki yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme oturdu.

    Mini şortuyla poz verdi

    Son olarak başrolünü Şükrü Özyıldız ile paylaştığı Netflix'in Türk yapımı Aşk Taktikleri dizisinde rol alan Demet Özdemir, yine kusursuz fiziğini konuşturdu.

    Instagram'da yaklaşık 15 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, göbeğini açıkta bırakan mini bluzu ve şortuyla çekildiği pozunu takipçileriyle paylaştı.

    Özdemir, ''Karavan günlükleri'' notunu düştüğü paylaşım ile takipçilerinden tam not aldı.

    Özdemir'in fotoğraflarına beğeni yağarken ilk yorum sevgilisi Oğuzhan Koç'tan geldi. Koç, 30 yaşındaki oyuncunun pozuna gözlerinde kalp olan gülen yüz emojisi koydu.

    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı #1

    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı #2

    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı #3

    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı #4

    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı #5

    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı #6

    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı #7

    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı #8

    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı #9

    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı #10

    Demet Özdemir minicik şortuyla poz verdi, sosyal medyayı yaktı geçti! Sevgilisi Oğuzhan Koç kayıtsız kalamadı #11


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