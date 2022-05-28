Demet Özdemir sere serpe uzanıp güneş banyosu yaptı! Bornozlu pozuyla sosyal medyayı yıktı

Şarkıcı Oğuzhan Koç'la evlilik hazırlığı yapan Demet Özdemir, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Çimlere uzanıp güneş banyosu yapan Özdemir, makyajsız haliyle beğeni topladı.

Oyunculuk kariyerine Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle adım atan Demet Özdemir, daha sonra Çilek Kokusu, No:309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerde boy gösterdi.

Oynadığı reklam filmleriyle de dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile inişli çıkışlı ilişkilerinin ardından evlilik kararı aldı.

Son olarak başrolünü Şükrü Özyıldız ile paylaştığı Aşk Taktikleri dizisinde rol alan Özdemir, yeni bir dijital projeyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Hem yeni proje hem de evlilik hazırlığı içerisinde olan oyuncu, özel hayatı ve kariyerinin yanı sıra paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Güneş banyosu yaptı

Önümüzdeki yaz nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir, dikkat çeken sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Çimlere sere serpe uzanıp güneşin tadını çıkaran Demet Özdemir, o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Makyajsız haliyle doğal güzelliğini gözler önüne seren Özdemir'in güneşlenme pozları, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranları 30 yaşındaki oyuncunun karelerine, ''Neşe dolu kalbini severim" ve "En çok seni seviyorum" gibi yorumlar yaptı.

Güzel oyuncu, bornozlu paylaşımına ise ''Çok yoğun bir haftanın sonu. Geriye güzel anlar kaldı. Bir günlük mola …Günlerimi güzelleştiren, bana sevgiyle bakan, hep daha iyi olmamı sağlayan herkese herşeye binlerce kez teşekkür ederim…Sevgi ne güzel şey'' notunu düşmüştü.