Demet Özdemir sere serpe yere uzandı, minicik şortuyla akılları baştan aldı! 'Keşke hiç giyinmeseydin'

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir, sosyal medya hesabından mini şortlu pozunu paylaştı. Güzelliğiyle ezber bozan Özdemir'in paylaşımı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'de dünyaya gelen Demet Özdemir, Studio Oyuncuları'nda iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.

Bir dönem dansçılık yapan ve her fırsatta yaptığı işten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Demet Özdemir, oyunculuğa 2013-2014 yılları arasında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle başladı.

Bu dizi sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Özdemir, daha sonra Çilek Kokusu dizisinde canlandırdığı Aslı rolüyle ününe ün kattı.

No:309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarda yer alan Özdemir, oynadığı reklam filmleriyle de dikkatleri üzerine çekti.

Aradığı mutluluğu Oğuzhan Koç'ta bulan ve 14 Şubat'ta evlilik teklifi alan ünlü oyuncu, önümüzdeki yaz nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, özel hayatının yanı sıra cesur paylaşımları ile de magazin gündemini meşgul ediyor.

Mini şortuyla yere uzanıp poz verdi

Son olarak Netflix'in Türk yapımı Aşk Taktikleri dizisinde rol alan Demet Özdemir, yine kusursuz fiziğini konuşturdu.

Instagram'da yaklaşık 15 milyon takipçisi bulunan Demet Özdemir, komşusunun kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı.

Özdemir'in, ''Bebekken benimleydi, komşum sahiplendi. Şimdi komşuculuk oynuyoruz.'' notunu düştüğü paylaşım, büyük ilgi gördü.

Güzel oyuncunun kısa şortuyla sere serpe yere uzanıp verdiği pozuna beğeni ve yorum yağdı.

30 yaşındaki oyuncuya, ''Keşke hiç giyinmeseydin'', ''Melek gibisin'', ''Çok güzelsin'', ''Açmak marifet değil'' gibi yorumlar yapıldı.