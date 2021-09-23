Demet Özdemir ters ışıkta kalınca olanlar oldu! Sosyal medyanın diline düştü: Yoksa orijinali bu mu?

Demet Özdemir ters ışıkta kalınca olanlar oldu! Sosyal medyanın diline düştü: Yoksa orijinali bu mu?

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, konuk oyuncu olarak katıldığı programda ters ışık kurbanı oldu. Özdemir'in yüzünü gören hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemezken ''Orijinali bu.'' yorumları havada uçuştu.

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan ''Doğduğun Ev Kaderindir'' adlı dizide İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, her hareketiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor.

Özel hayatıyla da merak konusu olan Özdemir'in şarkıcı Oğuzhan Koç ile birliktelikleri dolu dizgin devam ediyor.

Dizisinin final yapmasının ardından soluğu Güney sahillerinde alan Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

SÜTYENSİZ POZLARI OLAY OLDU

Geçtiğimiz hafta sütyensiz pozlarını Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncu Demet Özdemir, magazin gündemini sallamıştı.

Göğüs ve bacak dekolteli bir kombin giyen Özdemir'in paylaşımı, kısa sürede 20 bine yakın beğeni almıştı.

TEKNE POZLARI ÇOK KONUŞULDU

Yaza bikinili pozları ile damga vuran Demet Özdemir, son olarak tekne pozlarıyla ilgi odağı olmuştu.

TERS IŞIK KURBANI OLDU

Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayınlanan ''Çok Güzel Hareketler 2'' programına konuk oldu.

Bu programda ters ışık kurbanı olan 29 yaşındaki oyuncunun bu halini gören sosyal medya kullanıcıları, kendini yorum yapmaktan alamadı.

''ORİJİNALİ BU''

Bazı sosyal medya kullanıcıları, ''Her haliyle güzel'' yorumunu yaparken bazı kullanıcılar ise ''Demet'e ne yaptılar böyle?'', ''Orijinali bu.'' yorumlarında bulundu.