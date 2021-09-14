Demet Özdemir'e öyle bir dizi teklifi geldi ki! Çok ses getirecek

Demet Özdemir'e öyle bir dizi teklifi geldi ki! Çok ses getirecek

Son olarak ''Aşk Taktikleri'' adlı filmde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşan Demet Özdemir'e oldukça önemli bir diziden teklif gittiği öğrenildi. Peki Demet Özdemir dizi teklifine ne yanıt verecek?

Son olarak Mayıs ayında final yapan ''Doğduğun Ev Kaderindir'' dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu Demet Özdemir, dram performansıyla hayranlarından tam not aldı.

Ardından ''Aşk Taktikleri'' adlı sinema filminin setinde boy gösteren Özdemir, yoğun geçen dönemin ardından dinlenme fırsatı buldu.

Son dönemde cesur pozlarıyla gündeme gelen güzel oyuncunun yeni sezonda hangi projeyle hayranlarının karşısına çıkacağı merak konusu oldu. Birçok teklif aldığı bilinen oyuncunun önünde önemli bir dizi teklifi olduğu da ortaya çıktı.

''İNTİBAH'' ADLI DİZİDEN TEKLİF GİTTİ

Yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Hilal Saral'ın oturduğu, BKM'nin Namık Kemal'in aynı adlı romanından günümüze uyarlanan ve Kanal D'de yayınlanması planlanan ''İntibah'' dizisi için Demet Özdemir ile görüşmeler yapıldığı iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryo konusunda çok titiz olan Saral, Demet Özdemir'in yanı sıra bazı ünlü kadın oyuncularla başrol görüşmeleri yapıyor.

Namık Kemal'in 1876'da yayınlanan ''İntibah'' ya da diğer adıyla ''Sergüzeşt-i Ali Bey'' romanı, oldukça iyi bir yetişmiş bir adam olan Ali Bey'in Mahpeyker'e aşık olması ve ardından alt üst olan hayatı konu edilecek. Dizinin senaryosunda da romandaki isimler değiştirilmeden kullanılacak.

Demet Özdemir, rol kendisini etkilerse dizi setlerinde olabileceğinin mesajını daha önceden vermişti. Bakalım ünlü oyuncu kendisine gelen bu dizi teklifine ne yanıt verecek?