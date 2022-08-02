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    Demet Özdemir'in ablasını görenler şaşkına döndü! 'Kardeş demeye bin şahit'

    Güzel oyuncu Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Derya Özdemir'i görenler şaştı kaldı.
    • 02.08.2022 - 17:25
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 17:27
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    Demet Özdemir'in ablasını görenler şaşkına döndü! 'Kardeş demeye bin şahit'

    Başarılı oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile evililik yolunda ilk adımı attı.

    Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.

    Son olarak evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatil paylaşımlarıyla gündem olmuştu.

    Geçtiğimiz günler koronavirüse yakalanan ve ağır atlatan 30 yaşındaki güzel oyuncu sağlığına kavuştu.

    Özdemir, şimdi de gündeme ablasıyla geldi.

    Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir'in doğum gününü kutladı.

    Güzel oyuncu paylaşımına "İyi ki doğdun iyi ki varsın Ablam. Hep ol, hep mutlu, hep sevgiyle" notunu ekledi.

    Derya Özdemir'i görenler ise şaşkına döndü.

    Demet Özdemir'in takipçileri "İki kardeş bu kadar mı benzemez" yorumunda bulundu.

    Demet Özdemir in ablasını görenler şaşkına döndü! Kardeş demeye bin şahit #1

    Demet Özdemir in ablasını görenler şaşkına döndü! Kardeş demeye bin şahit #2

    Demet Özdemir in ablasını görenler şaşkına döndü! Kardeş demeye bin şahit #3

    Demet Özdemir in ablasını görenler şaşkına döndü! Kardeş demeye bin şahit #4


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