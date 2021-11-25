Demet Özdemir'in servet harcadığı 'talihsiz' kombini

Güzel ve başarılı oyuncu Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde yaptığı kombin beğenilmedi. Özdemir'in beyazlar içindeki hali moda yazarlarının eleştiri konusu olurken, fiyatı ise dudak uçuklattı.

En son TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde boy gösteren Demet Özdemir, setlere ara verdi.

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Özdemir, Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündeme geliyor.

Başarılı popçu ile oldukça mutlu bir ilişkisi olan Özdemir, sosyal medyayı ise aktif kullanan isimlerden.

Çektirdiği her karesini hayranları ile paylaşan Demet Özdemir, giyim tarzı ile beğeni topluyor.

Ancak ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde bir mekan çıkışı gazetecilere yakalanırken, yaptığı kombin ile eleştiri konusu oldu.

Bu defa giydikleri beğenilmeyen ve moda yazarlarından tepki alan Özdemir'in kombin fiyatı dudak uçuklattı.

DEMET ÖZDEMİR ÜZERİNDE SERVET TAŞIYOR

Giydiği kıyafet ile eleştirilen ve talihsiz kombin yorumları yapılan Demet Özdemir'in üzerinde, servet taşıdığı ortaya çıktı.

Fenomenler ne giymiş adlı Instagram hesabı, Demet Özdemir’in üzerindeki kıyafetlerin markasını ve fiyatlarını yayınladı.

Ünlü oyuncunun gömleğinin fiyatının 9.849 TL, çizmesinin 15.000 TL, çantasının ise 27. 165 TL değerinde olduğu açıklandı.