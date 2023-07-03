Demet Şener annesiyle poz verdi! O fotoğrafa yorum yağdı: 'Güzellik anneden' Ünlü manken ve oyuncu Demet Şener annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Şener'in annesini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte o paylaşım..

Ünlü manken ve oyuncu Demet Şener sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Annesi Naime Şener'in doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kutlayan Demet Şener'in o pozuna beğeni yağdı.

Demet Şener'in annesini görenler "Güzellik anneden" şeklinde yüzlerce yorum yaptılar.

Annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile kutlayan Demet Şener şu ifadelere yer verdi;

"İyi ki doğdun annem. İyi ki varsın, iyi ki senin kızın oldum. Nice sağlıklı mutlu huzurlu yaşlarını hep beraber kutlayalım inşallah. Seni çok çok çok seviyorum hakkını ödeyemem"

Özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Şener geçtiğimiz günlerde sevgilisi Tolga Arman ile verdiği tatil pozları ile de gündeme gelmişti.