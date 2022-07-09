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    Demet Şener takipçisine fena kızdı! 'Bundan sonra sizden fikir alırım olur mu?..'

    Demet Şener giydiği kıyafeti eleştiren bir takipçisine fena patladı.Şener'in bu tepkisi sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • 09.07.2022 - 16:23
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 16:23
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    Demet Şener takipçisine fena kızdı! 'Bundan sonra sizden fikir alırım olur mu?..'

    Bodrum'da tatil yapan Demet Şener sosyal medya hesabından bolca fotoğfaf ve hikaye paylaşıyor.

    Demet Şener paylaştığı bir fotoğrafa gelen yoruma çok sinirlendi.Takipçisine cevap veren Şener sosyal medyada gündeme geldi.

    Uzun yeşil bir elbise ile fotoğraf çekinerek instagram hesabından paylaşan Demet Şener'e bir takipçisi "Bodrum gibi şu an çok sıcak bir şehirde neden uzun kollu elbise? Öyle güzel yaz kıyafetleri var ki" yorumunu yazınca ünlü manken kendini tutamayarak cevap verdi.

    Demet Şener takipçisine fena kızdı! Bundan sonra sizden fikir alırım olur mu?.. #1

    Demet Şener bu yoruma "Bundan sonra vücut ısımı, gideceğim yeri ve zamanını oradaki net dereceyi sizinle paylaşıp sizden fikir alırım olur mu? Yaklaşık bir haftadır buradayım ve geceleri serin oluyor izin verin de ne giyeceğimi bileyim" diyerek tepki gösterdi.

    Demet Şener takipçisine fena kızdı! Bundan sonra sizden fikir alırım olur mu?.. #2


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