Demet Şener'den İbrahim Kutluay'a çok konuşulacak gönderme! Yıllar sonra itiraf etti

Önceki gün Kayseri'de bir mekanın açılışında görüntülenen Demet Şener, 2018 yılında boşandığı eski eşi İbrahim Kutluay hakkında konuştu. Şener'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.

Eski manken Demet Şener, Ebru Destan ve Gizem Özdilli’nin aralarında bulunduğu ünlü isimler, Kayseri'deki bir mekanın açılışında boy gösterdi.

Basın mensupları ile sohbet eden Şener, Cenk Küpeli'den çocuk düşünmediği için ayrıldığı iddialarına yönelik, "Kesinlikle öyle bir şey yok." şeklinde cevap verdi.

İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay ile ilgili sorulara da cevap veren Demet Şener'den yıllar sonra gelen itiraf çok konuşuldu.

Şener'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'la ilgili söylediği sözler…

İÇİNİ DÖKTÜ

Takvim'in haberine göre; Demet Şener, önceki gün Kayseri'de bir mekanın açılışına katıldı.

Gazetecilere röportaj verdikleri esnada eski eşlerden konu açılınca Ebru Destan'ın, "Benimki sorunluydu, bitti, gitti.'' demesi üzerine, "Birincisi!" diyerek of çeken Demet Şener, "Ebru, 'benimkisi sorunluydu' diyor. Sanki benimkisi değildi." diyerek herkesi şaşırttı.

''AFFETTİM DİYEMEM''

Gazetecilerin 'İçinizde İbrahim Bey'e dair bir kin kaldı mı?' sorusuna yanıt veren deneyimli model,"İçimde hiç kin kalmadı. Bu duygudan uzaklaşmak için çok mücadele verdim, çok uğraştım. Hatta kin demeyelim de kızgınlık desek daha doğru olur. Affettim diyemesem de kızgınlığımı yendim." dedi.

CENK KÜPELİ'DEN OCAK AYINDA BOŞANDI

Demet Şener, 2019 yılında iş insanı Cenk Küpeli ile dünyaevine girmişti. Ancak ikili, geçtiğimiz ocak ayında boşanmıştı.