Demet Şener'e estetik şoku! Takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...

Demet Şener'e estetik şoku! Takipçisine öyle bir yanıt verdi ki...

Eski manken Demet Şener, gençlik fotoğrafıyla gündem oldu. Şener'in eski hali takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu.

45 yaşındaki eski manken Demet Şener, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmiyor.

1995 yılında kazandığı güzellik yarışması ile adını duyurup teklifler almaya başlayan Şener, birçok dizi ve film projelerinde yer aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Demet Şener, gençlik yıllarına dair bir fotoğraf yayınladı.

Yıllar önce objektif karşısında verdiği pozunu yayınlayan Şener'in siyah-beyaz fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Gençlik güzel de ben bu yaşlarımı daha çok sevdim"

Ünlü manken fotoğrafına şu notu düştü:

"İnce alınmış kaşlarım, o zamanlar modaydı... Kısa saçım, benimle bütünleşmiş dikenli tel dövmem... (2001 yılında sildirdim) Gençlik işte, hiç düşünmeden yapılan şeyler... Gerçi kalsaydı da olurdu. Şimdilerde aklımda deli fikirler... Bu dövmenin yerine daha büyük bir dövme yaptırmak. Yaş 19-20 sanırım, dergi çekiminden bir kare.

Gençlik güzel de ben bu yaşlarımı daha çok sevdim. Ne istediğini bilen, olgun, kendini tam anlamıyla çözmüş bir kadın... Şimdi nerdeyse bu yaşta bir kızım, ondan biraz küçük de bir oğlum var. Hayattaki en büyük şanslarım... Çok şükür."

"Estetiğe hiç gerek yoktu"

Ünlü mankenin bir takipçisi bu fotoğrafa; "Yıllar önce güzellik yarışmasını kazandığınızda 'Allah ne güzel bir insan yaratmış' dedik. Estetiğe hiç gerek yoktu" yorumunu yaptı.

Buna kayıtsız kalmayan Demet Şener, ise takipçisine; "Ben gerek duymuşum ki yaptırmışım. Ayrıca bu tarz medikal estetik dokunuşlar ihtiyaçtan çok tercihtir" yanıtını verdi.