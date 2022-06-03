Demet Şener'in kızı İrem annesinin kopyası oldu! Güzelliğiyle görenleri büyüledi.. 'Yeni Şener büyümüş'

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızı İrem, kocaman oldu. Güzelliği ve tarzı ile annesi Demet Şener'in kopyası haline gelen İrem Kutluay'a sosyal medya üzerinden yorum ve beğeni yağdı.

11 Nisan 1977 yılında Bursa'da dünyaya gelen Demet Şener, 995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katıldı ve birinci oldu.

15 Temmuz 2005 tarihinde İbrahim Kutluay ile evlenen Demet Şener, ihanet iddialarıyla 19 Ocak 2018 yılında boşandı.

İkilinin boşanmasının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Cenk Küpeli ile evlenen Şener, 2021 yılında da bu evliliğini bitirdi.

Şu sıralar Tolga Arman ile aşk yaşayan güzel manken, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabından son olarak elimde çiçeklerle olan bir pozunu paylaşan ve arkada yer alan tablo nedeniyle eleştiri alan Şener, çocuklarıyla olan anları paylaşmaktan geri kalmıyor.

İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden Ömer ve İrem adında iki çocuğu olan Şener, zamanını onlarla geçiriyor.

Özellikle kızı İrem Kutluay, annesine olan benzerliği ve annesi gibi saçlarını sarıya boyatması ile dikkatleri çekiyor.

İrem Kutluay büyüdü

Demet Şener ve Tolga Arman'ın aşk pozlarını duvara asmaları sosyal medyada gündem oldu.

Demet Şener sevgilisiyle öpüşmelerinin resmedildiği tabloyu astığı salonundan pozlarını paylaşınca "Çocuklarından utanmıyor musun?" yorumlarına tepki gösterdi.

Şener bu tarz yorumlara, "Yorumlara göre yaşamıyorum bu hayatı. Çocuklarım ve ben gayet güzel bir şekilde yaşıyoruz çok şükür.

Çocuklarım benim yatak odama da rahat rahat giriyorlar. Siz kendinize saklayın fikirlerinizi" yanıtını verdi.

Bu olayın ardından Şener'in çocukları özellikle kızı gündeme getirildi. İrem Kutluay'ın güzeller güzeli bir genç kız olduğunu görenler, geçen zaman şaşırdı.

İrem Kutluay için sosyal medyadan övgü dolu yorumlar geldi ve annesi Demet Şener'e benzetildi.