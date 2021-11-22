Demet Şener'in kızı İrem babasının kopyası çıktı! Hem güzel hem boylu poslu...

Demet Şener'in kızı İrem babasının kopyası çıktı! Hem güzel hem boylu poslu...

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın evliliğinden dünyaya gelen İrem ve Ömer, gözlerden uzak büyüyor. Özellikle eski çiftin kızı İrem'i görenler, babasına olan benzerliği karşısında şaşırıyor.

Eski manken Demet Şener ve eski basketbolcu İbrahim Kutluay, uzun süren evliliklerini geçtiğimiz yıllarda noktaladı.

İkilinin boşanması oldukça olayı olmuş ve İbrahim Kutluay'ın Demet Şener'i adattığı iddia edilmişti.

Boşanmanın ardından çocukları Ömer ve İrem ise Demet Şener'le birlikte yaşamlarını sürdürmeye başladı.

Ömer basketbolla ise İrem tenisle uğraşırken, Demet Şener bazen çocuklarının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

İkiliyi gözlerden uzakta tutmaya ve büyütmeye çalışan Şener, paylaştığı pozlarla takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Özellikle İrem'i gören sosyal medya kullanıcıları babasına olan benzerliği karşısında şaşırıp kalıyor.

İREM KUTLUAY BABASININ KOPYASI

15 yaşında olmasına rağmen uzun boyu ile dikkat çeken İrem Kutluay, ilgi odağı oldu.

Güzelliği ve uzun boyu ile beğeni toplayan İrem için, "Boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" yorumları yapıldı.

Saçlarını annesi gibi sarı yapan ve tenisle ilgilenen İrem, babası gibi sporcu olma yolunda ilerliyor. Kardeşi Ömer ise 12 yaşında ve basketbol alanında lisansa sahip.