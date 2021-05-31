Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok, bitti mi? Açıklama geldi...

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok, bitti mi? Açıklama geldi...

Demet Akalın ve Alişan'ın hafta içi her gün ekranlara gelen gündüz kuşağı programından seyircisini üzen haber geldi. Peki Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok, bitti mi? İşte açıklama...

Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programı bugün ekranlarda yer almadı.

Programı takip eden seyirciler, "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı bitti mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Demet Akalın programa dair açıklamalarda bulunurken, sosyal medya hesaplarından da seyircilerle paylaşıldı. Peki Demet ve Alişan ile Sabah Sabah neden yok, final mi yaptı? Demet ve Alişan'ın programı bitti mi? İşte detaylar..

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH BİTTİ Mİ?

Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programı final yaptı.

Programın sunucularından Demet Akalın programın bittiğini canlı yayında açıkladı. Akalın, "Bugün final bölümü için buradayız, son konuğumuz Deniz Seki" sözleriyle meslektaşını sahneye davet etti.

Programın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise seyircilere şu sözlerle veda edildi:

"Yüzlerce konuk, ünlü isimler, alanında değerli uzmanlar, güzel içerikler, özelnen müzik-eğlence formatı... Türkiye'nin iki büyük yıldızıyla, bu zorlu günlerde evlerinize konuk olup yüzlerinizi gülümsetmeye çalıştık. Bugüne dek bizler, destekleyen izleyicimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Başka hikayelerde bir araya gelmek dileğiyle.."