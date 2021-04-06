Arabeskin genç isimlerinden olan Burak Akagün, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. İzleyiciler, Burak Akagün hakkında araştırmalarına başladı. Peki, Burak Akagün kimdir?

Geçirdiği trafik kazası sonrasında sahnelere dönüş yapan Burak Akagün, Demet Akalın ve Alişan'ın sunumuyla ekranlara gelen gündüz kuşağı programına konuk oldu.

Hayatına dair pek bilgi bulunmayan arabeskin genç sesi Burak Akagün, Kıbrıs ve İstanbul’da aldığı sahnelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve bazı eğlence mekanları ve clublarda sergilediği performansla sesini geniş kitlelere duyurmuştur.

Peki, Demet ve Alişan konuğu Burak Akagün kimdir? Burak Akagün kaç yaşında, aslen nereli? İşte detaylar..

BURAK AKAGÜN KİMDİR?

İstanbul ve Kıbrıs sahnelerinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Burak Akagün, “Hele Ninna Olasan” türküsüyle YouTube’da 7 milyonun üzerinde bir izlenme oranı yakalamıştı.

Geçirdiği trafik kazası sonrasında sahnelere hızlı bir dönüş yapan Burak Akagün, söz ve müziği kendisine ait olan “Seni Hiç Kimse Sevemez” adındaki şarkısıyla çıkışını sürdürmektedir.

Söz ve müziği Bilal Sonses’e ait “Eden Bulur” adlı çalışmasının ardından yine söz ve müziği kendisine ait olan “Sebep Neydi Ayrılığa” adlı şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkmış ve bu şarkının klip çekimleri için kameralar karşısına geçmiştir.

Dark müzik etiketi ile çıkan “Eden Bulur” adındaki single çalışmasında prodüktörlüğü Cem Başarak Aksan’a bırakan Burak Akagün, geçirdiği kazanın ardından sahnelere kaldığı yerden devam etmenin mutluluğunu yaşadığını söylemiştir.