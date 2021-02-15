Demet ve Alişan yeni bölüm neden yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölüm ne zaman?

Demet ve Alişan yeni bölüm neden yok? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölüm ne zaman?

Uzun zamandır ekranlarda yer alan Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu gündüz kuşağı programı, 15 Şubat Pazartesi günü tekrar bölümüyle yayınlandı. Peki Demet ve Alişan yeni bölüm neden yok, ne zaman?

Star TV ekranlarında Demet Akalın ve Alişan'ın sunuculuğunu yaptığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı, haftaiçi her gün seyirciler ile buluşuyor.

15 Şubat Pazartesi tekrar bölümüyle yayınlanan programın seyirciler, yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak sorularını gündeme taşıdı.

Konuklarıyla renkli anlara imza atan program hakkındaki detaylar merak konusu oldu.

Peki Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölüm neden yok, ne zaman? İşte detaylar..

DEMET VE ALİŞAN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Demet Akalın ve Alişan bugün ekranlardaki yerini alamayacak. Yeni bölümün yayınlanmama sebebi ise Demet Akalın'ın koronavirüse yakalanması..

10 Şubat tarihinde eşi Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Akalın, programa ara verdi. Birkaç gün sonra kendisinin de virüse yakalandığını duyuran sanatçı, çekimlere katılamıyor.

Alişan ise geçtiğimiz günlerde ikinci bebeğine kavuştu. Koronavirüs tedbirleri amacıyla ikilinin bir süre daha ekranda yer almayacağı, bu nedenle tekrar bölümlerin yayınlanacağı tahmin ediliyor.