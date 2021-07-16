'Demir Kadın' filmi için saçlarını kazıttı! Naz Çağla Irmak kimdir?

Kanser hastası Neslican Tay'ın hayatını konu edinen ''Demir Kadın'' filminde Neslican'ı canlandıracak olan Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı. Peki Naz Çağla Irmak kimdir? İşte biyografisi..

Dördüncü kez yakalandığı kanser mücadelesini geçtiğimiz yıllarda kaybeden ancak azmiyle herkese örnek olan Neslican Tay'ın hayatı, ''Demir Kadın'' filmiyle beyazperdede yer alacak.

Naz Çağla Irmak, Neslican Tay'ın kanserle mücadelesinin ve hayat hikayesinin anlatılacağı ''Demir Kadın'' filminde Neslican'a hayat verecek.

Yayınlandığı döneme damga vuran Kırgın Çiçekler dizisinde hayat verdiği Kader karakteriyle tanınan Naz Çağla Irmak, yeni projesi için alkışlanacak bir harekete imza attı.

Genç oyuncu, kanser hastası Neslican Tay'ın rolü için hiç düşünmeden saçlarını kazıttı. Peki Naz Çağla Irmak kimdir? İşte Demir Kadın filminin Neslican'ı Naz Çağla Irmak'ın biyografisi...

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

31 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Naz Çağla Irmak, Hülya Gülşen Irmak'ın kızıdır.

Irmak, ilk olarak ''Bizim Evin Halleri'' isimli yapımda kamera karşısına annesiyle birlikte geçti. Profesyonel kariyerine Bizim Evin Halleri dizisi ile adım atmış olsa da asıl çıkışını ATV ekranlarında yayınlanan ''Kırgın Çiçekler'' dizisi ile sağladı.

2019'da vizyona giren 2'Çakallarla Dans 5'' filminde yer alan Irmak, en son Dostoyevski’nin Tiyatro sahnesine uyarlanan eseri "Westend – Batının Sonu" oyununda yer aldı.

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