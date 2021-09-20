Demir Kadın vefatının 2. yılında: Neslican Tay kimdir, ne kanseriydi, kaç yaşında öldü?

Savaştığı kansere kafa tutan, yaşama sevinci ile insanların umudu olan Neslican Tay, vefatının ikinci yıldönümünde anılıyor. Peki Neslican Tay kimdir, ne kanseriydi? Neslican Tay kaç yaşında öldü?

Kanser hastalığına karşı verdiği mücadeleyle tüm Türkiye'yi derinden etkileyen ve kısa zamanda milyonlarca kişinin sevgisini kazanan Neslican Tay, ikinci ölüm yıldönümünde anılıyor.

Neslican, 21 yaşında 3 kez kanseri yenerek herkesin içindeki başarma duygusunu harekete geçirmiş ve kansere 4. kez yakalandığında da, ''Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim.'' demişti.

Kansere son kez yakalandıktan sonra bir süre yoğun bakımda tedavi gören Neslican, ölümüyle herkesi derin bir üzüntüye boğmuştu.

Sol bacağının kesilmesine neden olan hastalığa karşı verdiği savaşla sosyal medya fenomeni haline gelen Neslican Tay'ın hayatı, ölüm yıldöünümü olması nedeniyle araştırma konusu oldu.

Peki Neslican Tay kimdir, kaç yaşında? Neslican Tay ne kanseriydi, ne zaman öldü? İşte Neslican Tay'ın hayatı...

NESLİCAN TAY KİMDİR?

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen Neslican Tay, Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızıdır. İlköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamlayan Neslican Tay, üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrenmiş ve araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır.

Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Tay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu. Neslican Tay, 2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybetmiştir.

Bu kayıptan sonra kendisine 'Demir Kadın' diyen Neslican Tay, verdiği röportajda söylediği, ''Bacağım yok ama yaşam sevincim var!'', ''Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!'' sözleriyle binlerce insana umut olmuştur. Neslican Tay, 20 Eylül Cuma günü hayata gözlerini yummuştur.

NESLİCAN TAY KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ, NE KANSERİYDİ?

Hastalığı nedeniyle okula ara vermek zorunda kalan Neslican Tay, kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek istemiş ve her şeye rağmen üniversite sınavına girmiştir. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi almaya başlamıştır.

Bacağında oluşan tümör nedeniyle 2018 yılında bir bacağını kaybeden Neslican Tay, 4. kez kanserle mücadele etmeye başlamış ve bu sürece sosyal medyadan tüm sevenlerini dahil etmiştir.

Kanser hastası olduğunu öğrendikten sonra diğer kanser hastalarına umut olan Neslican Tay, sosyal medya hesabından tedavi sürecini ve yaşadıklarını anbean anlatmış ve kısa sürede takipçi sayısı 800 bini aşmıştır.