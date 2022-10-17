Demiray Erül kimdir, neden öldü? Oyuncu Demiray Erül kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve oynadığı diziler!

Demiray Erül kimdir, neden öldü? Oyuncu Demiray Erül kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve oynadığı diziler!

Sinema oyuncusu Demiray Erül hayatını kaybetti. Peki Demiray Erül kimdir? Neden öldü, kaç yaşındaydı? Hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Dizi ve sinema oyuncusu Demiray Erül, 84 yaşında haya gözlerini yumdu. Usta oyuncunun ölümü tüm sevenlerini yıktı.

Ünlü oyuncu, Çiçek Taksi, Arka Sokaklar, Doktorlar gibi ekrana damga vuran dizilerde yer almıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Demiray Erül’ün ölüm haberini duyurdu.

Başarısıyla adını milyonlara duyuran usta oyuncunun ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

Sinema oyuncularından hayatını kaybeden Demiray Erül'ün, ölüm haberinden sonra hayatı merak konusu oldu.

Peki usta oyuncu Demiray Erül kimdir? Kaç yaşındaydı? Hangi film ve dizilerde oynadı? İşte detaylar...

Demiray Erül kimdir?

Usta oyuncu Demiray Erül, 18 Mayıs 1938 tarihinde İzmir’de doğdu. Sanat hayatına Şehir Tiyatroları'nda başlayan ünlü oyuncu, uzun süre Şehir Tiyatroları’nda birçok oyunda rol aldı.

Dans konusunda da yetenekli olan usta sanatçı, tiyatro dışında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de oynadı. Demiray Erül, aynı zamanda seslendirme de yaptı.

Demiray Erül oynadığı tiyatro oyunları

Demiray Erül, "Antonius ile Kleopatra", "Ahududu", "Deli Eder İnsanı Bu Dünya", "Gazete Gazete", "Karaların Memetleri", "Aç Gözlüler", "Lüküs Hayat" oyunlarında rol aldı.

Demiray Erül oynadığı dizi ve filmler

Son olarak "Doktorlar" dizisinde Nihat Altındağ karakterine hayat veren Demiray Erül, "Arka Sokaklar", "Köprü", "Cennet Mahallesi", "Patron Kim", "Tatlı Hayat", "Böyle mi Olacaktı", "Köşe Kapmaca", "Çiçek Taksi", "İz Peşinde", "Milyarder" ve "Tarzan Rıfkı" gibi dizi ve filmlerde oynadı.