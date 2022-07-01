Deniz Akkaya'yı kızdıran 'sertleşme sorunu' yorumu! 'Azgın amcalara...'

Deniz Akkaya ABD'de kürtaj hakkının anayasal hak olmaktan çıkmasına sessiz kalamayıp o yorumu yaptı..

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Deniz Akkaya gündem olacak bir paylaşım yaptı. ABD'de kürtaj hakkının anayasal hak olmaktan çıkmasına dair habere yaptığı yorumla dikkatleri çeken Akkaya şok bir yorum yaptı.

Grammy ödüllü şarkıcı ve oyuncu Bette Midler'ın Twitter hesabı üzerinden paylaştığı “Viagrayı yasaklamanın vakti geldi. Çünkü şayet hamilelik ‘Tanrı’nın iradesi‘yse sertleşmeyen penis de öyle" sözlerini alıntılayarak paylaşan Deniz Akkaya bu öneriye destek verdiğini ifade eden bir not düştü.

Deniz Akkaya bu görseli paylaşarak "Önce azgın amcalara kemer takın sonra kadınların peşine düşün. Mantıklı çok" notunu düştü..