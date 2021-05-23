Deniz Baysal kimdir? Arda ile Omuz Omuza konuğu Deniz Baysal Yurtçu hakkında bilgiler..

Deniz Baysal Yurtçu, her pazar Kanal D'de yayımlanan Arda ile Omuz Omuza programına konuk oluyor. İzleyiciler Deniz Baysal kimdir? sorusuna yanıt arıyor. İşte Deniz Baysal Yurtçu'nun biyografisi..

Türkiye'nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen'in, her hafta birbirinden farklı isimleri misafir ettiği yemek programı Arda ile Omuz Omuza'ya bu hafta Deniz Baysal Yurtçu konuk oluyor.

Deniz Baysal Yurtçu, Arda Türkmen ile birlikte Banofee Pie yapmaya çalışacak.

Programın sıkı takipçileri, Deniz Baysal Yurtçu hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. 'Deniz Baysal Yurtçu kimdir, kaç yaşında, nereli?' sorularına yanıt aranıyor.

Şu anda TRT 1 ekranlarında yayımlanan Teşkilat dizsisinde Zehra karakterine hayat veren başarılı oyuncu, ''Kaçak Gelinler'' dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinmiştir.



Peki, Deniz Baysal Yurtçu kimdir? Deniz Baysal Yurtçu kaç yaşında, nereli? İşte, Deniz Baysal Yurtçu'nun hayatı ve biyografisi...

DENİZ BAYSAL YURTÇU KİMDİR?

5 Nisan 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Deniz Baysal Yurtçu, ilköğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamlamıştır. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun olan güzel oyuncu, 10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev almıştır. Hâlen Celal Bayar Üniversitesi'nde uluslararası ticaret okumaktadır.

İlk olarak "Derin Sular", "Bitmeyen Şarkı", "Babalar ve Evlatlar" gibi bazı dizilerde rol alan Deniz Baysal, "Aşk, Ekmek, Hayaller" adlı dizide canlandırdığı Karaca Yılmaz rolü ile tanınmaya başlamıştır.

2014 yılının yaz ayında başlayan "Kaçak Gelinler" adlı dizide canlandırdığı Kainat Gencer karakteri ile geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Show TV'de başlayan "Beyaz Yalan" adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır.

2017-2018 yılları arasında yapımcılığını Avşar Yapım'ın üstlendiği "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisinde başrol karakter Hazan Çamkıran'ı canlandıran başarılı oyuncu, ''Söz'' dizisinde başrol Savcı Derya Duman karakterine hayat vermiştir.

Şu sıralar TRT 1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinde Zehra Balaban karakterini canlandıran Deniz Baysal, 2019 yılında şarkıcı Barış Yurtçu ile evlenmiştir.

DENİZ BAYSAL'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2011 Bitmeyen Şarkı

2011 Derin Sular

2012 Babalar ve Evlatlar

2012 Kayıp Şehir

2013 Aşk Ekmek Hayaller

2014-2015 Kaçak Gelinler

2015 Can Bedenden Çıkmayınca

2015 Beyaz Yalan

2016 Sevda Kuşun Kanadında

2016 Rüzgarın Kalbi

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları

2018-2019 Söz

2020 Hizmetçiler

2021- Teşkilat

ROL ALDIĞI FİLMLER