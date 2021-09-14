Deniz Bulutsuz'a darp iddiası hayatını mahvetti! İşte Ozan Güven'in son hali...

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ozan Güven, uzun süredir ortalıkta gözükmüyordu. Sonunda ortaya çıkan ünlü oyuncu, son hali ile herkesi hayrete düşürdü.

Son olarak ''Babil'' dizisiyla izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Ozan Güven'in, bir dönem sevgili olduğu Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiaları magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.

28 yaşındaki Deniz Bulutsuz, ünlü oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

HAPSİ İSTENMİŞTİ

Güven hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlanarak 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Yaşananların ardından sessizliğe bürünen Ozan Güven, Levent'teki evinden ayrılıp Bodrum'a yerleşti. Maddi sıkıntılar çektiği öğrenilen 46 yaşındaki ünlü oyuncu, uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı.

Güven'in son hali, başta hayranları olmak üzere herkesi şoke etti. Saçı ve sakalı uzayan, salaş kıyafetleri ile görüntülenen Ozan Güven hakkında, ''Hayatı alt üst oldu.'' yorumları yapıldı.

YAŞAMINI DEĞİŞTİRDİ

Posta'da yer alan habere göre, sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, yaşamını değiştirdi.

Bir süredir Cunda Adası'nda yaşayan Ozan Güven, radikal bir kararla Bodrum'a taşındı. Her şeyden uzakta sakin bir hayat süren Ozan Güven’in Levent'teki villasını ise kiraya verdiği iddia edildi.

İşte Ozan Güven'in son hali...