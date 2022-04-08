Deniz Can Aktaş'ın asıl mesleği meğer çok başkaymış! '30 yıllık aile işi'

Kasaba Doktoru dizisinde Ömer karakterini canlandıran oyuncu Deniz Can Aktaş'ın mezun olduğu fakülte duyanları şaşırttı. Aile mesleğini devam ettirmesi beklenen Aktaş, rotasını oyunculuğa çevirdi.

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru oyuncuları ve konusu ile ilgi çekiyor.

İlk bölümü 8 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak olan Kasaba Doktoru, Kore yapımı Dr. Romantic adlı diziden uyarlanıyor.

Başrollerini EDHO'nun yıldızı Ozan Akbaba ve Vildan Atasever ile paylaşan Deniz Can Aktaş, Ömer karakteriyle seyircilerin dikkatini çekiyor.

Oyunculuk hayatına ilk kez 2015 senesinde yayınlanan ve dönemin popüler olan dizisi Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile adım atan Aktaş, aslında başka bir mesleğin eğitimini aldı.

Mezun olduğu bölümden çok farkı bir meslek yapan 1993 doğumlu oyuncu, ailesinin geleneksel işini bir kenara bıraktı.

Aslında gemi mühendisi

Hayat Bazen Tatlıdır, Nerdesin Birader,Avlu ve Aşk Ağlatır gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Deniz Can Aktaş, Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Mühendislik yerine oyunculuğu seçen Aktaş, kariyer yolcuğunda yıldızını parlatmayı başardı.

Aktaş bir röportajında meslek seçimi ile ilgili "Denizcilik bizim dede mesleğimiz, ailem de 30 yıldır bu geleneği devam ettiriyor. Böyle bir yapı içerisinde denizden uzak durmam mümkün değildi tabii. Bu yüzden gemi makineleri işletme mühendisliği okudum. Şimdi sektörün dışına çıkan az sayıda aile üyesinden biri de benim. Adım da buradan geliyor." ifadelerini kullanmıştı.