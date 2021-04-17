Deniz Seki kimdir? İbo Show konuğu Deniz Seki hakkında bilgiler..

Büyük bir değişim geçiren Deniz Seki, son görüntüsüyle magazin gündeminin son günlerde konuştuğu isimlerden.. Bu akşam İbo Show'a konuk olan Deniz Seki hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

Sesi, müziği, özel hayatı ve kariyeri ile milyonların yakından tanıdığı Deniz Seki, İbo Show yeni bölüm konukları arasında yer alıyor.

Zayıfladıktan sonra bambaşka bir görüntüye kavuşan Seki, magazin dünyasında sıkça konuşulan isimlerden birisi.

Şarkıları ile milyonların diline dolnan sanatçı hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Deniz Seki kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi sorular araştırılıyor.

İşte Deniz Seki hakkında merak edilen bilgiler..

DENİZ SEKİ KİMDİR?

Deniz Seki, 1 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul doğmuştur. Babası Antalya'lı olduğu için kendini Antalya'lı hissetmektedir. İlkokulu Maçka Süheyla Artem, orta ve lise eğitimimi de yatılı olarak Çamlıca kız Lisesi'nde okudu.

Okulunu bitirdikten sonra, TRT İstanbul televizyonundaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu olmaya karar verdi. İdealist bir yapıda olan şarkıcı sunuculuk yaparken içindeki müzisyen ruhunun çıkması biraz zaman aldı. Öyle ki, 1993 Yılında Melih Kibar'la tanışması sonucu müzik hayatına başladı.

Tesadüfler sonucu Melih Kibar'la tanışması ile reklam filmlerini seslendirmeye başladı. Daha sonraları Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu, Ege (şarkıcı), Ferda Anıl Yarkın, Zuhal Olcay ve Yaşar Günaçgün gibi şarkıcılara vokalistlik yaparak yoluna devam etti.

1995 Yılında, kendini iyice şarkı söylemeye hazır hissettiği anda, medeni cesaretini göstererek "POP - SHOW 95" Şarkı yarışmasına katıldı ve kendi yazdığı şarkı sözüyle 1. oldu.

Ve 1997 yılında, uzun çalışmalar sonucunda 1. albümü olan "Hiç Kimse Değilim" müzikseverlerle buluştu. Yaşadığı acı ya da tatlı duygu yoğunlukları, söz ve bestecilik kimliğinin ortaya çıkmasını sağladı.

25 Aralık 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendine ait olan "Anlattım" isimli albümüyle bir kez daha sevenleriyle buluştu.Bu albümü ile başarısını daha da pekiştirdi.

Albümü "Şeffaf" Ocak 2002 tarihinde çıktı ve kendinden söz ettirmeyi de başarabildi. Bu albümde sırasıyla "Unutursun" ve "Yakamoz" isimli şarkılara klip çekildi.

Albümü "Aşkların En Güzeli" Eylül 2003'te çıktı.Bu albümü ile çocukluğunun şarkılarını, günümüz müziğiyle yeni nesillere taşımak, kaybolmaya yüz tutmuş 70'lerin Türkçe pop müziğinin asla kaybolmayacağını ve kaybolmaması gerektiğini anlatmaya çalıştı.

1999 yılında başrollerini Oktay Kaynarca ve Yalçın Dümer'le paylaştığı 'Can Dostum' adlı bir filmde oynadı. 2006 yılında "Lipton" markası için kendi yazıp bestelediği "LİptonOHH" parçasını da seslendirdi.

2011 yılında 100'e yakın konser ve program yaptıktan sonra birçok şarkının kendisine ait olduğu "Sözyaşlarım" adlı albümünü yayınladı.

DENİZ SEKİ EVLİ Mİ?

Deniz Seki ünlü olmadan bir evlilik yapmıştır. 1989 yılında oyuncak fabrikası sahibi olan Turhan Başaranoğlu ile evlendi üç yıl evli kaldıktan sonra boşandı.

Müzisyen Hüsnü Şenlendirici ile birlikte oldu. Deniz Seki 2013 yılında turizmci Faruk Salman ile nişanlandı.

DENİZ SEKİ NEDEN HAPSE GİRDİ?

“Uyuşturucu temin etmek” suçlamasıyla 2 Şubat 2009'da tutuklanan Deniz Seki, 220 gün hapis yattıktan sonra 24 Ekim 2009'daki ilk duruşmasında tahliye edildi. Devam eden davada Özel Yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, “kokain satın alıp içmek” ve “başkalarına uyuşturucu temin etmek” suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının Yargıtay'da onanması üzerine 30 Mayıs 2014'te hakkında yakalama kararı çıkarılan Deniz Seki, ortadan kayboldu. Ancak firariyken hukuki mücadelesini sürdürmeye devam etti.

Önce “kadın hastalıkları” nedeniyle kanser olma riski bulunduğunu belirterek infazının ertelenmesini talep etti. Adli Tıp Kurumu, Seki'nin hastalığının cezaevinde kalmasına engel olmadığı yönünde rapor hazırlayınca, infazın ertelenmesi talebi reddedildi. Seki'nin avukatları, bu sefer de adil yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne ve Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu. Ünlü şarkıcı 16 Kasım 2014’te “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan cezaevine girmişti

Deniz Seki, 2015 yılının Aralık ayında cezasını çekmekte olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde Atv'de oynamakta olan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Meryem Çakırbeyli rolünü canlandıran Deniz Çakır'ın koğuş arkadaşı konuk oyuncu olarak oynadı.