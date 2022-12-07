Deniz Yıldızı'nın Banu'su bir değişti pir değişti! "Dolar gibi değerlenmişsin"

Deniz Yıldızı'nın Banu'su bir değişti pir değişti! "Dolar gibi değerlenmişsin"

Deniz Yıldızı dizisinde Banu karakterine hayat veren Begüm Topçu, geçen zaman içerisinde bir hayli değişti. Güzelliğinden bir şey kaybetmeyen oyuncu, şimdilerde iki çocuk annesi..

3 Haziran 1985 yılında dünyaya gelen Begüm Topçu, Hacettepe Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Ankaralı olan ve tüm eğitim hayatını Ankara'da tamamlayan Topçu, Deniz Yıldızı sayesinde akıllara kazındı.

Yapımcılığını Focus Film'in üstlendiği ve 2009-2015 yılları arasında yayınlanan Deniz Yıldızı'nda Banu'ya hayat veren Begüm Topçu, o dönem büyük bir üne kavuştu.

Deniz Yıldızı'nın ardından 'Aşkların En Güzeli' adlı dizide başrolde yer alma fırsatı yakalayan Begüm Topçu, bu dizideki Zeyno rolüyle de yine adından söz ettirdi.

Bir dönem TRT FM'de sunuculuk yapan genç ve başarılı oyuncu, yine TRT ekranlarında Acemi Anneler isimli günlük dizide yer aldı.

2014 yılında Deniz Yıldızı dizisindeki partneri Can Turay ile evlenen oyuncu, iki çocuk dünyaya getirdi. EŞi ile tiyatro yapan ve ailesi ile dikkati çeken Topçu, değişimi ile gündem oldu.

Sosyal medya üzerinden ailesi ve kendisine dair karelerini yayınlayan Begüm Topçu, hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Begüm'ün son hali

Bir dönem ekranda fırtınalar gibi esen gençlik dizisi Deniz Yıldızı'nda yer alan Begüm Topçu, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Yıllar içerisinde evlenen ancak oyunculuktan kopmayan Topçu, ailesiyle mutlu bir yaşam sürüyor.

Eşiyle aynı projelerde yer alan güzel isim, yıllar içerisinde kişiliğinden ve tarzından da bir şey kaybetmemiş.. Oyuncuya sosyal medya üzerinden yorum yağdıran hayranları, övgüleri peş peşe sıraladı.