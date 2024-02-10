Depremin 155. saatinde kurtarılmıştı! Semih Ege'nin Mauro Icardi hayali gerçek oldu Kahramanmaraş merkezli depremlerde evinin enkazından 155 saat sonra kurtarılan ve ailesini kaybeden 11 yaşındaki Semih Ege İnci'nin, Mauro Icardi ile hayali gerçekleşti.

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6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde 155 saat sonra enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci, 155 saat sonunda enkaz altından çıkarılarak bir mucizeye imza atmıştı.

Depremde ailesini kaybeden 11 yaşındaki Semih Ege İnci, Mauro Icardi ile tanışma hayali kuruyordu.

Depremin 155. saatinde kurtarılan ve hayalinin Mauro Icardi ile tanışmak olduğunu söyleyen Semih Ege'nin hayali gerçek oldu.

Seramoniye Icardi ile çıktı

Mauro Icardi ile tanışma hayali kurduğunu söyleyen Semih Ege'nin bu isteği gerçek oldu.

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği minik Semih Ege, Galatasaray'ın bugün karşılaştığı Başakşehir maçında hayallerine kavuştu.

Semih Ege maç öncesi seramonisinde Mauro Icardi'nin yanında yer aldı.