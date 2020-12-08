Zor Yıllar filminde, Osmanlı döneminde milletin faiz lobileri tarafından esaret altına alınmasına karşı verilen mücadele anlatıldı.

Osmanlı Dönemi'ne ışık tutan filmlerden biri olan Zor Yıllar, televizyonda ilk kez ekrana geldi.

Derdar Yasir Yenal'ın başrolde olduğu film, geç saatlerde ekrana gelmesine rağmen reyting sıralamasına üst sıralardan girdi.

Filmin en etkileyici sahnelerinden biri, dönemin faizcilerine karşı verilen mücadeleyi anlatan kısım oldu.

Derda Yasir Yenal'ın canlandırdığı Tahir karakteri, banka kurmak isteyenlerin faiz lobileri tarafından tehdit edilmesinin ardından büyük bir moral bozukluğu yaşadığı anda etkileyici bir konuşma yapıyor.

EFENDİLER!

Filmde Ethem Bey karakterinin banka kurma girişimi nedeniyle saldırıya uğradığının ortaya çıkması üzerine toplanan kalabalığa seslenen Tahir, "Efendiler! Burası topların tüfeklerin patladığı cephe mi ki hayatınızdan endişe edersiniz? Ben daha dün cepheden geldim. Binlerce kardeşim şehadete erdi.

Derda Yasir Yenal'ın Zor Yıllar filmindeki faiz sahnesi ViDEO







HARBİN EN KAHPESİ BURADA

Döndüğüm gün gördüm ki, harbin en kahpesi burada cereyan etmekte.

FAİZ VE TEFE BOYUNDURUĞU ALTINA ALINMIŞIZ

Kendi yurdumuzda faiz ve tefe boyunduruğu altına alınmışız.

Sırtlanlar cephe gerisini yurt tutmuşlar, köyü köpeksiz bulmuşlar. Milletin ırzına, malına, emeğine, yıl ekinine çökmüşler.

Şimdi Avrupa'daki ticari müttefikleriyle el ele bugün kurtardığımız toprağı da burnumuzdan getiriyorlar.





İSTİKBALDEKİ NESLİMİZİN BAŞINI EZDİRMEYECEĞİM

Fakat şunu bilin ki; ben buna müsaade etmeyeceğim. Başımla, gövdemle, kanımla isyan edeceğim. İstikbaldeki neslimizin başını ezdirmeyeceğim.

FAİZ VE TEFE FACİASINDAN...

Bu kaderin bir cilvesiyse, bugün sıra iktisadi cihattaysa buna da rehberlik edeceğim. İcap ediyorsa, dün cephede erişemediğim şehadet makamına bugün burada, bu dava için erişirim. Ama faiz ve tefe faciasından şehrimi korurum. Böyle düşünmeyen varsa buyursun çıksın." ifadelerini kullandı.

Tahir karakterindeki Derda Yasir Yenal, bu sahneyle izleyenleri ekrana kilitledi.

DERDA YASİR YENAL KİMDİR

18 Ocak 1991 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde dünyaya gelen Derda Yasir Yenal, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Küçük yaşlardan bu yana sahnelerde olan Yenal, 2015 yılında Amerika'da özel oyunculuk ve sunuculuk eğitimleri aldı.

Derda Yasir Yenal, ilk oyunculuk deneyimini ise, 2016 yılında yayınlanan Sevda Kuşun Kanadında dizisiyle gerçekleştirdi.

Yenal, daha sonra Söz, Triliçe ve Yüzleşme gibi yapımlarda rol aldı.

Son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Kuşlarla Yolculuk dizisinde Derviş Süleyman karakterine hayat veren Derda Yasir Yenal, evli ve 1 çocuk babası.