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- Deren Talu asansör pozlarıyla büyüledi! 'Sen iyice Kendall’a benzedin'
Deren Talu asansör pozlarıyla büyüledi! 'Sen iyice Kendall’a benzedin'
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Deren Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
- 25.09.2022 - 10:35
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Deren Talu'nun instagram hesabından yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı.
Asansörde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Deren Talu'nun bu pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Deren Talu'nun instagramda 383 bin takipçisi bulunuyor.Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Talu annesi Derfne Samyeli gibi sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
İşte Deren Talu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı asansör pozları..