Ünlü televizyon sunucusu ve oyuncu Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu, annelerine olan benzerlikleriyle sık sık gündeme geliyor.
Genç yaşlarına rağmen güzellikleri ve tarzlarıyla dikkat çeken Talu kardeşler, özellikle sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip.
Deren Talu, sosyal medya hesapları üzerinden cesur pozları ve iddialı tarzıyla sıkça adından söz ettiriyor. Her paylaşımı olay olan genç isim, takipçilerinden büyük ilgi görüyor.
Son olarak uzun süredir birlikte olduğu Baran Tınaz ile ayrılığıyla gündeme gelen Deren Talu, mayolu bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Karın önünde mayolu poz verdi
Deren Talu, kar tatili pozlarına bir yenisini daha ekledi. Kar manzarasının önünde mayolu cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
27 yaşındaki ünlü ismin pozları kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçileri yorum yağdırdı.
Paylaşıma "Annesine bak kızını al dedikleri bu olsa gerek", “Ve Tanrı kadını yarattı” gibi yorumlar geldi.