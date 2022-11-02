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    Deren Talu mini etekli pozuyla mest etti! 'Kendall Jenner'ın Türk versiyonu resmen'

    Deren Talu güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son instagram paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. İşte o kareler..
    • 02.11.2022 - 20:27
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    Deren Talu mini etekli pozuyla mest etti! 'Kendall Jenner'ın Türk versiyonu resmen'

    Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Deren Talu sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.

    Instagram hesabında 383 bin takipçisi bulunan Deren Talu'nun yaptığı her paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

    26 yaşında olan Deren Talu'nun instagramda son paylaştığı kareler büyük beğeni toplarken takipçileri övgü dolu yorumlarda bulundular. Deren Talu fotoğraflarına "Kara melek" notunu ekledi.

    Deren Talu'nun pozlarına bir takipçisi "Türkiye'nin en güzel kızı sensin" yorumunda bulundu..

    İşte Deren Talu'nun son instagram paylaşımı;

    Deren Talu mini etekli pozuyla mest etti! Kendall Jenner ın Türk versiyonu resmen #1

    Deren Talu mini etekli pozuyla mest etti! Kendall Jenner ın Türk versiyonu resmen #2

    Deren Talu mini etekli pozuyla mest etti! Kendall Jenner ın Türk versiyonu resmen #3

    Deren Talu mini etekli pozuyla mest etti! Kendall Jenner ın Türk versiyonu resmen #4


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