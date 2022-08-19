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    Deren Talu mor bikinisiyle büyüledi! 'Kendall Jenner ile yarışır'

    Deren Talu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Güzel isim sosyal medyada paylaştığı kareler ile beğeni topladı..
    • 19.08.2022 - 10:55
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    Deren Talu mor bikinisiyle büyüledi! 'Kendall Jenner ile yarışır'

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu cesur sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.Talu instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

    Şu sıralarda tatilin keyfini çıkaran Deren Talu sosyal medyada oldukça aktif olarak yer alıyor.Instagramda 380 bin takipçisi bulunan Deren Talu'nun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alıyor.

    Güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Deren Talu geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile olan tatil fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olmuştu.

    Deren Talu mor bikinisiyle büyüledi! Kendall Jenner ile yarışır #1

    Bodrum tatiline devam eden Deren Talu son olarak mor bikinisi ile paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Takipçilerinden büyük beğeni toplayan o karelere yüzlerce yorum geldi.

    İşte Deren Talu'nun bikinili o pozları..

    Deren Talu mor bikinisiyle büyüledi! Kendall Jenner ile yarışır #2

    Deren Talu mor bikinisiyle büyüledi! Kendall Jenner ile yarışır #3


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