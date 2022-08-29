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- Deren Talu siyah transparan elbisesiyle instagramı salladı! 'Annesinin kızı'
Deren Talu siyah transparan elbisesiyle instagramı salladı! 'Annesinin kızı'
Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor..
- 29.08.2022 - 10:34
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Ünlü isim sosyal medya paylaşımları ile büyük beğeni topluyor.
Deren Talu instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.Her paylaşımı binlerce beğeni alan Talu'nun son instagram paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.
Güzelliği ile adeta büyüleyen Deren Talu katıldığı bir gecede giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Siyah transparan elbisesi büyük beğeni toplayan Talu'nun fotoğrafına yorum yağdı.
Birçok takipçisi Deren Talu'ya öcgü dolu yorumlarda bulundu.İşte Deren Talu'nun son instagram paylaşımı..