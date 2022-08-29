Petrol
99.89
0.89%
Euro
18.0769
-0.11%
Dolar
18.1861
0.12%
Altın
1.006
-0.93%
Borsa
3142
-0.13%
Bitcoin
365.416
-1.32%
BTXN Coin
4.36
-5.21%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Deren Talu siyah transparan elbisesiyle instagramı salladı! 'Annesinin kızı'

    Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor..
    • 29.08.2022 - 10:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deren Talu siyah transparan elbisesiyle instagramı salladı! 'Annesinin kızı'

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Ünlü isim sosyal medya paylaşımları ile büyük beğeni topluyor.

    Deren Talu instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinin büyük beğenisini kazandı.Her paylaşımı binlerce beğeni alan Talu'nun son instagram paylaşımı sosyal medyada gündeme oturdu.

    Deren Talu siyah transparan elbisesiyle instagramı salladı! Annesinin kızı #1

    Güzelliği ile adeta büyüleyen Deren Talu katıldığı bir gecede giydiği kıyafet ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Siyah transparan elbisesi büyük beğeni toplayan Talu'nun fotoğrafına yorum yağdı.

    Birçok takipçisi Deren Talu'ya öcgü dolu yorumlarda bulundu.İşte Deren Talu'nun son instagram paylaşımı..

    Deren Talu siyah transparan elbisesiyle instagramı salladı! Annesinin kızı #2

    Deren Talu siyah transparan elbisesiyle instagramı salladı! Annesinin kızı #3

    Deren Talu siyah transparan elbisesiyle instagramı salladı! Annesinin kızı #4


    İlginizi Çekebilir

    Mickey Mantle oyuncu kartı 12.6 milyon dolara satıldı
    Dünya

    Mickey Mantle oyuncu kartı 12.6 milyon dolara satıldı

    Bursa'da gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı
    3. Sayfa

    Bursa'da gelin arabasından havaya 15 el ateş açıldı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir