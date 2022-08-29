Haberler

Medya Haberleri

Deren Talu siyah transparan elbisesiyle instagramı salladı! 'Annesinin kızı'

Deren Talu siyah transparan elbisesiyle instagramı salladı! 'Annesinin kızı'

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu güzelliği ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor..