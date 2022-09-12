Deren Talu'dan sütyensiz paylaşım geldi, Instagram yıkıldı...

Defne Samyeli'nin hem mankenlik hem de oyunculuk yapan kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından paylaştığı son pozu ile yine Instagram camiasının dikkatini çekti.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla gündem olmaya devam ediyor.

Annesinin güzelliğine ortak olan ve sık sık eleştirilen Deren Talu, oyunculuk ve mankenlik üzerinden ilerliyor.

Annesiyle yürüyüşlere çıkan ve kardeşi Derin ile pozlar paylaşan Deren, yine sosyal medyayı salladı.

1996 Amerikla doğumlu olan güzel isim, sosyal medya hesabından paylaştığı son kare ile yine güzelliğini sergiledi.

Kusursuz bir fiziğe sahip olan ve bunun korumak için sağlıklı beslenen Deren, bu sefer cesur elbisesi ile ilgi çekti.

Sütyensiz giydiği elbisesini sosyal medyadan paylaşan Deren'e yorum ve beğeniler peş peşe geldi.

"Ne yaptın Deren?"

Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri çeken Deren Talu, derin dekolteli bir elbise giydi.

Giydiği elbiseyi Instagram'ın hikaye kısmından paylaşan Talu, sosyal medya kullanıcılarını büyüledi.

Annesi Defne Samyeli kadar güzel olan ve podyumlarda boy gösteren Talu, sütyensiz olmasıyla ekstra dikkati çekti.

Güzel isme, "Ne yaptın Deren?" "Bu ne güzellik" "Anneni solladın" "Çok iyisin" tarzında yorumlar geldi.

Genç isim yorum ve beğeniler karşısında ise oldukça mutlu oldu.