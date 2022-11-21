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    Deren Talu'nun doğum günü kombini instagramı salladı! 'Bu fizik ve güzellik şaka mı?'

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu doğum günü pozlarıyla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Defne Samyeli instagram paylaşımıyla kızının yeni yaşını kutladı..
    • 21.11.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 18:31
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    Deren Talu'nun doğum günü kombini instagramı salladı! 'Bu fizik ve güzellik şaka mı?'

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu geçtiğimiz gün yeni yaşını kutladı. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Deren Talu arkadaşlarıyla doğum gününde buluştu.

    Sosyal medyada paylaştığı pozlar ile sık sık gündeme gelen Deren Talu 19 Kasım 1997 yılında dünyaya geldi. Defne Samyeli'nin büyük kızı olan Deren Talu'nun Derin isminde bir kız kardeşi bulunuyor.

    Deren Talu nun doğum günü kombini instagramı salladı! Bu fizik ve güzellik şaka mı? #1

    Defne Samyeli instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Benim canım prensesim iyi ki doğdun. Hayatımın anlamısın" ifadelerine yer verdi. İşte Defne Samyeli'nin o paylaşımı..

    Deren Talu nun doğum günü kombini instagramı salladı! Bu fizik ve güzellik şaka mı? #2

    Deren Talu kendi instagram hesabından doğum gününde verdiği pozları paylaştı. İşte o kareler..

    Deren Talu nun doğum günü kombini instagramı salladı! Bu fizik ve güzellik şaka mı? #3

    Deren Talu nun doğum günü kombini instagramı salladı! Bu fizik ve güzellik şaka mı? #4

    Deren Talu nun doğum günü kombini instagramı salladı! Bu fizik ve güzellik şaka mı? #5

    Deren Talu nun doğum günü kombini instagramı salladı! Bu fizik ve güzellik şaka mı? #6


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