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    Deren Talu'nun otopark pozları ortalığı yaktı geçti! 'Türkiye'nin en güzel kızısın'

    Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor..
    • 27.09.2022 - 17:12
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    Deren Talu'nun otopark pozları ortalığı yaktı geçti! 'Türkiye'nin en güzel kızısın'

    Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu güzelliği ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.Fiziği ve güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken Talu sosyal medyanın gündeminde.

    Her paylaşımı büyük beğeni toplayan Deren Talu son olarak bir otoparkta verdiği pozlar ile adından söz ettirdi.

    Bir çekim için kamera karşısına geçen Talu bu pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    Deren Talu'nun bu pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.Bazı takipçileri Talu'nın tarzını çok beğenirken bazı takipçileri ise tarzı hakkında olumsuz yorumlarda bulundu.

    İşte Deren Talu'nun son paylaşımları..

    Deren Talu nun otopark pozları ortalığı yaktı geçti! Türkiye nin en güzel kızısın #1

    Deren Talu nun otopark pozları ortalığı yaktı geçti! Türkiye nin en güzel kızısın #2

    Deren Talu nun otopark pozları ortalığı yaktı geçti! Türkiye nin en güzel kızısın #3

    Deren Talu nun otopark pozları ortalığı yaktı geçti! Türkiye nin en güzel kızısın #4

    Deren Talu nun otopark pozları ortalığı yaktı geçti! Türkiye nin en güzel kızısın #5


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